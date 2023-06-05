Edirne'de depremzedelerin çıkartılma kararına soruşturma! 3 kişi görevden uzaklaştırıldı

İHA

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tek yürek oldu.

Geniş coğrafyada hissedilen depremlerin ardından binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

Öte yandan da binlerce kişi ise evsiz kaldı.

Bu kapsamda tüm Türkiye ise kapılarını depremzede vatandaşlara açtı.

Depremin ardından ise Türkiye gündeminde 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı.

Afet bölgelerinde Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin büyük farkla kazanmasına tepki gösteren muhalif kesim, depremzede vatandaşlara saldırdı.

Seçimlerin hemen sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin misafir ettiği depremzedeleri çıkarma kararına ise İçişleri Bakanlığı tarafından jet soruşturma açıldı.

Soruşturmanın ardından ise belediyede 3 kişi görevden uzaklaştırıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Kurtoğlu ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı İsa Karadağ'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şöyle dedi:

Konuyla ilgili müfettişler Tekirdağ’a geldi. Soruşturma devam ederken benim bir açıklama yapmam doğru olmaz. Soruşturmanın sonucunu bekleyelim her şey daha iyi olur. Şu anda soruşturmada ismi geçen isimler görevden alınmadılar.



Bu isimler şu anda soruşturma devam edene kadar görevlerinden uzaklaştırıldılar o kadar ama geçici bir süre. Soruşturma sonucuna göre hareket edilecek. Şu anda soruşturma devam ederken bir açıklama yapmam doğru olmaz.