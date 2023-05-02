Edirne'de Kakava Şenlikleri öncesi oteller 1,5 ay öncesinden doldu UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne giren, baharın gelişini müjdeleyen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri öncesi Edirne'deki otel ve pansiyonlarda boş oda kalmadı.

DHA

Roman kültürünün geleneklerinden, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, her yıl olduğu gibi bu sene de kentte 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanacak.

Şenliklerin en önemli merkezlerinden Edirne'de, otellerdeki 1264 oda ve 2 bin 465 yatağın tamamı 1,5 ay öncesinden doldu.

Cuma günü saat 18.00'da tarihi Sarayiçi yarımadasında Kakava ateşinin yanmasıyla başlayacak kutlama programı, cumartesi sabahı yine aynı bölgede Tunca Nehri kıyısında Romanların suya dilek bırakması ve eğlence programıyla devam edecek.

"1,5 ay önce bütün odalar kapandı"

Edirneli otel işletmecisi Bülent Öniz, şenliklere yoğun talep olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Kakava ve Hıdırellez, normalde de çok yoğun geçen bir dönem ama bu sene çok ekstra bir ilgi var. Belki pandemiden sonra insanların özlemi de var. Biliyorsunuz, 1-2 yıl yapılamamıştı. Bu sene ilgi çok yoğun. Bizim işletmemiz yüzde 100 dolu şu anda. Tüm oteller aynı şekilde. Tabii ki belki iptaller olursa yer bulunabilir ama genel anlamda tamamen dolu. 1,5 ay önceden doldu. 3 aydır arıyorlar, 1,5 ay önce tüm odalar kapandı. Yoğunlukla İstanbul, Bursa ve İzmir civarından gelenler olacak. Yurt dışından nadir gelen oluyor. Özellikle İstanbul'dan çok yoğun talep var. Bu sene cuma ve cumartesi günlerine denk geldi. O nedenle çok daha yoğun ilgi olduğunu düşünüyorum.

"Her geçen yıl talep artıyor"

Otel müdürü Can Pekbaş da Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri için taleplerin artarak sürdüğünü söyleyerek şu ifadeleri kaydetti:

Grup talepleri, münferit olarak talepler var. Hala gelen talepler var. Taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinden misafirlerimiz var. Geçen yıl Kars'tan, Ordu'dan grubumuz vardı. Bu sene yine aynı şekilde Trabzon'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, Bursa'dan, Eskişehir'den var. Türkiye'nin hemen her yerinden bu organizasyon için gelen misafirlerimiz oluyor. Her geçen yıl Hıdırellez'e talebin arttığını görüyoruz. Edirne'nin tanıtımına da katkısı oluyor.

"Balkanlar'dan talep var"

Esnafın da yüzünün güldüğünü belirten Pekbaş şöyle devam etti: