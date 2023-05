Edirne'de Kakava Şenlikleri öncesi oteller 1,5 ay öncesinden doldu

DHA

Roman kültürünün geleneklerinden, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, her yıl olduğu gibi bu sene de kentte 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanacak.

Şenliklerin en önemli merkezlerinden Edirne'de, otellerdeki 1264 oda ve 2 bin 465 yatağın tamamı 1,5 ay öncesinden doldu.

Cuma günü saat 18.00'da tarihi Sarayiçi yarımadasında Kakava ateşinin yanmasıyla başlayacak kutlama programı, cumartesi sabahı yine aynı bölgede Tunca Nehri kıyısında Romanların suya dilek bırakması ve eğlence programıyla devam edecek.

Edirneli otel işletmecisi Bülent Öniz, şenliklere yoğun talep olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Otel müdürü Can Pekbaş da Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri için taleplerin artarak sürdüğünü söyleyerek şu ifadeleri kaydetti:

Grup talepleri, münferit olarak talepler var. Hala gelen talepler var. Taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinden misafirlerimiz var. Geçen yıl Kars'tan, Ordu'dan grubumuz vardı. Bu sene yine aynı şekilde Trabzon'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, Bursa'dan, Eskişehir'den var. Türkiye'nin hemen her yerinden bu organizasyon için gelen misafirlerimiz oluyor. Her geçen yıl Hıdırellez'e talebin arttığını görüyoruz. Edirne'nin tanıtımına da katkısı oluyor.