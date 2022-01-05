Edirne'de korkutan alarm: Vaka sayıları artışa geçti

Koronavirüs vaka artışları hızla devam ederken, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi önüne test yaptırmak için binlerce vatandaş geldi. Sağlık Bakanı ise önlemlerin sıklaşması için uyardı.

Dünya genelinde koronavirüs vakaları tırmanışa geçmiş durumda.

Edirne'de ise hastanelerdeki yoğunluk artışa geçmiş durumda.

Kentte giderek artan vaka sayıları sebebiyle Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne, koronavirüs testi yaptırmak için binlerce vatandaş başvuruyor.

TEST VEREN KİŞİLERİN ÇOĞUNLUĞU GENÇ

Test yaptıran kişilerin çoğunluğunun gençlerden oluştuğu ve hafta sonu test yaptıran kişilerin sayısının bin 500’den fazla olduğu öğrenildi.

Hastane önünde taksicilik yapan Ercan Özkaya, hastanede ilk kez bu kadar yoğun PCR kuyruğu gördüğünü söyledi.

"4-6 KAT DAHA FAZLA BULAŞ SÖZ KONUSU"

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, yeni Omicron varyantının bulaş hızının daha yüksek olduğuna dikkati çekerek, “Son varyant Omicron tüm varyantlar içerisinde en fazla bulaşma potansiyeline sahip ve 4-6 kat daha fazla bulaş söz konusu. Yakın zamanda vaka sayılarında artışın ortaya çıkması kaçınılmaz.” şeklinde konuştu.

SAĞLIK BAKANINDAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayılarına dikkati çekerek sosyal medya hesaplarından uyarılarda bulundu.

Bakan Koca ise“Ne yapmalıyız? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız.” ifadelerini kullandı.