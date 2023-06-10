Edirne'de yağışlar gelişme dönemindeki ayçiçeğine ilaç oldu Edirne'de Mart ayının sonlarına doğru ekimine başlanan ayçiçeği son yağışların ardından istenilen seviyeye ulaştı.

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Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne'de Nisan ve Mayıs aylarında etkili olan yağışlar ayçiçeği üreticisinin endişesini giderdi ve umut oldu.

Ayçiçeğine ilaç olan yağışlar, üreticilerin de yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden birisi Edirne'de etkili olan yağışlar, gelişimi olumlu etkiledi.

Üreticileri mutlu etti

Tohum ekim dönemi ve ardından gelen yağışlarla gelişim gösteren ayçiçeği üreticisini sevindirdi.

Bu yağışları dört gözle beklediklerini söyleyen Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, bu yağışların ekim fırsatı verdiğini ve şu an durumun çok iyi olduğunu ifade etti.

Kışın depolanması gereken yağışların şimdi gerçekleştiğini aktaran Prof. Dr. Kaya, yağış dönemi ve sonrasında oluşabilecek köse ve benzeri hastalıklara karşı da dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"Yağışlar ilaç gibi geldi"

Yağışların ayçiçeğine ilaç gibi geldiğini belirten Prof. Dr. Kaya, bu yağışların çiçeklenme dönemine kadar götürebileceğini ifade etti.

Kuraklık stresinin giderildiğini söyleyen Prof. Dr. Kaya, Haziran sonuna doğru da yağış olması halinde iyi bir verim elde edileceğini düşündüklerini vurguladı.