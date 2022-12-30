Yeni yıl arifesinde alışverişe gelen Bulgar turistler uzun araç kuyrukları oluştururken, halk pazarı ve tarihi çarşılarda da yoğunluk yaşandı.

Edirne'de Bulgar turist yoğunluğu devam ediyor.

Yıl boyunca kur farkı nedeniyle kente gelen turistler kent ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağladı.

Araç kuyrukları oluştu

Yılbaşı alışverişi için de Edirne'yi tercih eden turistlerin, 2023'e sayılı saatler kala alışveriş telaşı sürüyor.

Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda ülkeye girişte araç kuyrukları oluşurken, kentteki halk pazarı ve tarihi çarşılarda yoğunluk yaşandı.

Bagajlar doldu

Ziyaretçilerin en çok tercih ettiği yerler ise kent pazarı, tarihi çarşılar ve alışveriş merkezleri oldu.

DHA'nın aktarımına göre; Bulgarlar pazardan, giysiden yiyeceğe, pek çok eşya ile ayrılarak arabalarının bagajlarını doldurdu.

Edirne'de yeni yıla saatler kala Bulgar turist hareketliliği yaşanıyor VİDEO



"Bulgaristan’dan gelenlerin katkıları var"

Yılbaşı öncesi işlerinin iyi olduğunu söyleyen pazar esnafından Selahattin Akmeşe, "Herkesin iyidir. Şu anda kimse kötü diyebilir mi? Yunanistan’dan o kadar değil de Bulgaristan’dan gelenlerin katkıları var." dedi.











