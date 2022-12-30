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    Edirne'de yeni yıla saatler kala Bulgar turist hareketliliği yaşanıyor

    Yeni yıl arifesinde alışverişe gelen Bulgar turistler uzun araç kuyrukları oluştururken, halk pazarı ve tarihi çarşılarda da yoğunluk yaşandı.
    • 30.12.2022 - 17:19
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    Edirne'de yeni yıla saatler kala Bulgar turist hareketliliği yaşanıyor

    Edirne'de Bulgar turist yoğunluğu devam ediyor.

    Yıl boyunca kur farkı nedeniyle kente gelen turistler kent ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağladı.

    Araç kuyrukları oluştu

    Yılbaşı alışverişi için de Edirne'yi tercih eden turistlerin, 2023'e sayılı saatler kala alışveriş telaşı sürüyor.

    Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda ülkeye girişte araç kuyrukları oluşurken, kentteki halk pazarı ve tarihi çarşılarda yoğunluk yaşandı.

    Edirne de yeni yıla saatler kala Bulgar turist hareketliliği yaşanıyor #1

    Bagajlar doldu

    Ziyaretçilerin en çok tercih ettiği yerler ise kent pazarı, tarihi çarşılar ve alışveriş merkezleri oldu.

    DHA'nın aktarımına göre; Bulgarlar pazardan, giysiden yiyeceğe, pek çok eşya ile ayrılarak arabalarının bagajlarını doldurdu.

    Edirne'de yeni yıla saatler kala Bulgar turist hareketliliği yaşanıyor VİDEO

    Edirne de yeni yıla saatler kala Bulgar turist hareketliliği yaşanıyor #2

    "Bulgaristan’dan gelenlerin katkıları var"

    Yılbaşı öncesi işlerinin iyi olduğunu söyleyen pazar esnafından Selahattin Akmeşe, "Herkesin iyidir. Şu anda kimse kötü diyebilir mi? Yunanistan’dan o kadar değil de Bulgaristan’dan gelenlerin katkıları var." dedi.

    Edirne de yeni yıla saatler kala Bulgar turist hareketliliği yaşanıyor #3

    Edirne de yeni yıla saatler kala Bulgar turist hareketliliği yaşanıyor #4

    Edirne de yeni yıla saatler kala Bulgar turist hareketliliği yaşanıyor #5



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