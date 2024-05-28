Edirne'deki tarım arazilerinde tiny house işgali Edirne'de tarım arazilerinde adeta mantar gibi türeyen tiny house'lar, tarım arazilerini tahdit ederken Edirne Valiliği konu hakkında çalışma yürütüyor.

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Son dönemde karavan ve tiny house kullanımı artış gösterdi.

Bu tür hareketli konaklama araçlarını edinenler, hareket özgürlüğüne kavuşunca tüm kurallardan da sıyrıldıklarını zannediyor.

Edirne'yi tiny house'lar sardı

Karavanlar, Türkiye'nin sahillerine, halka açık kamusal alanlara park edilirken Edirne'de de bir tiny house akımı başgösterdi.

Römorkla çekilerek hareket ettirilebilen teker üzeri küçük ahşap evler, Edirne'de yapılaşmaya kapalı tarım arazilerinde adeta mantar gibi bitmeye başladı.

Tarım arazilerinde mantar gibi türediler

Hem şahsi hem de turistik açıdan işletme şeklinde kullanılan tiny house'lar, hem tarım arazilerinin kullanımı açısından hem de görüntü kirliliği bakımından sorun teşkil ediyor.

Bu kapsamda Edirne Valiliği harekete geçerek yıkıma başladı.

Hukuki açıdan yıkım için süre tanınan tiny house sahipleri araçlarını kaldırmayınca yıkıma başlandı.

Son günlerde Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içinde tarım arazisi niteliğindeki tarla vasıflı taşınmazlarda tarımsal nitelik bozularak "tiny house” adı altında izinsiz yapılar belirlenmesi üzerine Edirne Valiliği, hem Çevre Düzen Planı hükümleri hem de Toprak Koruma Kanunu uyarınca tarım alanlarının korunması kapsamında bu yapıların kaldırılması gerektiğini sahiplerine bildirmişti.

Yıkımdan sonra ev sahipleri provokasyona kalkıştı

Geçen hafta bu yapılardan bir kısmı sahipleri bir kısmı da İl Özel İdaresince kaldırılmış, işlemler sırasında provokatif ya da halkı yanıltıcı bilgiler yayan, görüntü paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı duyurulmuştu.

Yapıları kaldırma taahhütü veren tiny house sahiplerine süre tanınırken çiftçi kuruluşları da valiliğin kararını desteklediklerini açıklamıştı.

"Mutlak tarım arazisi niteliğindeki tarla vasıflı taşınmazlar"

Edirne İl Özel İdaresi tarafından, yaşanan olayların ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son dönemlerde ilimizin en değerli turizm alanlarından olan Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre mutlak tarım arazisi niteliğindeki tarla vasıflı taşınmazlarda, tarım arazilerinin tarımsal niteliği bozularak ‘tiny house’ adı altında izinsiz yapılar yapılmaktadır.

Gerek 1/25000 ölçekli Çevre Düzen Planı hükümleri, gerekse de 5403 sayılı yasa uyarınca tarım alanlarının korunması ve amaçları dışında kullanılmaması esastır.

"Yıkım kararı alınamayacağı yönünde bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır"

Tiny house adı verilen yapıların römork oldukları ve araç niteliğinde sayılmaları gerektiği, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yıkım kararı alınamayacağı yönünde bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

"Söz konusu imalatların inşa edilen ilavelerle konut niteliği kazandığı..."

Ancak Edirne İl Encümeni’nin 11.05.2023 tarih ve 238 sayılı yıkım kararı hakkında Edirne İdare Mahkemesi’nin 2023/2014 Esas, 2024/699 Karar sayılı kararında ‘tiny house’ nitelikli yapının, yukarıda yer alan açıklamalar ışığında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5. maddesi kapsamında yapı olduğunun tartışmasız olduğu, davacının herhangi bir ruhsatlandırma müracaatının bulunmadığı dosya kapsamında mevcut resimlerden söz konusu imalatların inşa edilen ilavelerle konut niteliği kazandığı, römork vasfını yitirdiği, fiilen römork olarak kullanılmadıkları gibi bu amaçla kullanılmalarına olanak vermeyecek biçimde tadil edildikleri anlaşıldığından’ denilerek söz konusu imalatların yapı olarak nitelendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır."