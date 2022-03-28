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    Edirne'den dönen Bulgarlar, sınırda uzun kuyruklar oluşturdu

    Edirne'den dönen Bulgarlar, sınırda uzun kuyruklar oluşturdu

    Her gün alışverişini yapmak için Edirne'ye gelen Bulgar vatandaşları, keyifle yaptıkları alışverişlerinin ardından Kapıkule Sınır Kapısı'nda trafiğe neden oldu.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 09:53
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    Bulgar leva'sının Türk Lirası karşısında artan değeri nedeniyle alışveriş için Türkiye'yi tercih edenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

    Edirne, günübirlik alışveriş ziyaretleri yapan Bulgarlarla dolup, taşıyor.

    Alışverişlerini yapmak için günün ilk saatlerinde Türkiye'ye giriş yapan Bulgaristan vatandaşları, gece saatlerine kadar Türkiye'de vakit geçiriyor.

    ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTURDULAR

    Kapıkule Sınır Kapısı önünde uzun araç kuyruğu oluşturan Bulgarlar, işlemlerinin yapılmasının ardından ülkelerinin yolunu tuttu.

    Edirne den dönen Bulgarlar, sınırda uzun kuyruklar oluşturdu #1

    BULGAR DA ESNAF DA MEMNUN

    Alışveriş ihtiyaçlarını Türkiye’den karşılayan Bulgarlar, giyimden gıdaya kadar birçok esnafın da yüzünü güldürmeye devam ediyor. Alışveriş yapan Bulgarlar da esnaf da durumdan memnun olduklarını belirtti.

    Edirne'den dönen Bulgarlar, sınırda uzun kuyruklar oluşturdu VİDEO


    Edirne den dönen Bulgarlar, sınırda uzun kuyruklar oluşturdu #2

    "KAPIKULE YOĞUNLUĞUNU BİLSEYDİK, DÖNÜŞÜ ERTELERDİM"

    Bulgaristan'ın Haskova kentinden Edirne’ye alışveriş için geldiğini belirten Senayik Hüseyin, "Bu sabah Edirne’ye alışveriş için gittik. Kapıkule Sınır Kapısı'nda bu kadar araç yoğunluğunun olduğunu bilseydik dönüşümüzü başka bir güne ertelerdim. Edirne’de alışverişimizi yaptık. Ev için lazım olan ihtiyaçlarımızı aldık. Şu an Kapıkule’de büyük bir kalabalık var. Demek ki bizim gibi Bulgaristan’dan gelen bir sürü kişi var. Sınır kapısı bayağı bir kalabalık, bekliyoruz." dedi.

    Edirne den dönen Bulgarlar, sınırda uzun kuyruklar oluşturdu #3

    "VATANIMIZA GELDİĞİMİZDE YÜREĞİMİZ KIPIR KIPIR OLUYOR"

    Edirne’de çok güzel bir gün geçirdiğini ifade eden Recai Hamza, "Edirne’ye alışveriş ve gezmek için geldik çok güzel bir vakit geçirdik. Türkiye’ye geldiğimiz için çok mutluyuz. Türkiye’ye gelenler çoğunlukla Türk vatandaşlarımızdır. Vatanımıza ne zaman gelsek yüreğimiz kıpır kıpır oluyor. Tam olarak giyim takımı ve çikolata gibi türlü türlü şeyler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Edirne den dönen Bulgarlar, sınırda uzun kuyruklar oluşturdu #4

    Edirne den dönen Bulgarlar, sınırda uzun kuyruklar oluşturdu #5

    Edirne den dönen Bulgarlar, sınırda uzun kuyruklar oluşturdu #6

    Edirne den dönen Bulgarlar, sınırda uzun kuyruklar oluşturdu #7

    Edirne den dönen Bulgarlar, sınırda uzun kuyruklar oluşturdu #8

    Edirne den dönen Bulgarlar, sınırda uzun kuyruklar oluşturdu #9


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