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    Edirne'den Yunanistana kaçmaya çalışan terör mensubu yakalandı

    Kent üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK mensubu tutuklandı.
    • 01.01.2023 - 12:53
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    Edirne'den Yunanistana kaçmaya çalışan terör mensubu yakalandı

    Terörle mücadele kapsamında, terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlarda terör mensuplarına nefes alacak alan bırakılmıyor.

    Edirne'de, Jandarma ekiplerince iki gün önce birinci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü mensubu Z.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

    Şüpheli tutuklandı

    AA'nın haberine göre, Edirne Adliyesi'ne getirilen Z.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Edirne den Yunanistana kaçmaya çalışan terör mensubu yakalandı #1


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