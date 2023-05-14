Edirnekapı Şehitliği’nde buruk Anneler Günü! Onlar gelemedi biz geldik Bugün Anneler Günü. Normalde çocukların annelerinin yanlarına koşması gerekinden; evlatlarını vatan uğruna şehit veren anneler ise çocuklarının kabirlerinin başına giderek onlara dualar okudu.

AA

Bugün seçimlerle birlikte Anneler Günü heyacanı da yaşanıyor.

Çocuklarını yakın ilgisi ve hediyelerle sevinen anneler bir yanda dururken, bazı annelerin ise günü maalesef buruk geçiyor.

Anneler Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği’nde çocuklarının mezarlarını ziyaret eden şehit anneleri, duygusal anlar yaşadı.

Şehit anneleri gözyaşları içinde oğullarının mezarı başında dualar okudu.

Oğlu, 5 ay önce şehit oldu

Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in annesi Nursen Yiğit, oğlunun 5 ay önce şehit olduğunu belirtti.

"Onunla ayrı ilk Anneler Günümüz"

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in annesi Nursen Yiğit, oğlunun 5 ay önce şehit olduğunu belirterek, duygularını şöyle ifade etti:

Gözüm telefonlara bakıyor, aramıyor, sormuyor. ‘Anneler Günü’n kutlu olsun’ demiyor. Çok zor bir anneler günü. Daha önceki Anneler Günü’nde onunla olan resimlerimi paylaşırdı, fırsatımız olursa uzun uzun konuşurduk. Bekliyorum ama aramıyor. Gencecikti, pırıl pırıldı, çok güzeldi.

"Keşke rüya olsa"

Hiç kimseyi kırmazdı. Onu çok özlüyorum. Keşke bir rüyada olsam uyansam ve normal hayatımıza geri dönsek. Oğlum beni uyandırsa ‘anne kalk, rüyaydı’ dese. Bir gecelik bir rüya olsa her şey.

"Rabbim evlat acısı gören bütün annelere sabır versin, çok zor"

Bitlis Tatvan’da Ağrı Doğu Beyazıt Sınır Karakolu'na giderken 2006 yılında 22 yaşında şehit olan Tank Çavuşu Hakan Yılmaz’ın annesi Zinnet Yılmaz ise oyunu kullanıp oğlunu ziyarete geldiğini söyleyerek şöyle konuştu:

Onlar bize gelmedi, biz geldik. Oyumu kullandım, oğlumu ziyarete geldim. Evlat acısıyla yaşıyoruz. Daha önceki Anneler Günü’nde hep hediye alırdı. İki çocuğum daha var. Sağ olsunlar, onlar da çok iyiler. Oğlumun yerini doldurmaya çalışıyorlar. Başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum. Rabbim evlat acısı gören bütün annelere sabır versin, çok zor.

"Bugün Anneler Günü. Yavrum gelemedi"

Hakkari Çukurca’da mayın patlaması sonucu 2007 yılında 21 yaşında şehit olan Piyade Komando Onbaşı Sedat Karaçor’un annesi Zelihan Karaçor da oğluna duyduğu özlemi şöyle dile getirdi: