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- Ehliyet alımında yeni dönem: Simülasyon eğitimi şartı getirildi
Ehliyet alımında yeni dönem: Simülasyon eğitimi şartı getirildi
- Haber Merkezi
- 20.09.2022 - 09:35
- Güncelleme : 20.09.2022 - 09:36
Milli Eğitim Bakanlığı sürücü ehliyetleriyle ilgili yeni bir düzenleme açıkladı.
Bu kapsamda ehliyet sınavlarında yeni bir uygulama hayata geçirildi.
Uygulamalı şekilde görecekler
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, sınıf ayırt edilmeksizin sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek.
Yeni kararla birlikte, adaylar emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçları uygulamalı şekilde görecek.
"Emniyet kemeri kullanımının önemini anlatmak amacıyla..."
Bakanlık tarafından yayımlanan yeni yönetmelik maddesi şöyle:
"Sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlanmadan önce tüm sürücü adaylarına emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak, emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı olarak bilgi edindirmek ve emniyet kemeri kullanımının önemini anlatmak amacıyla sürücü adayları emniyet kemeri simülasyon eğitimine tabi tutulurlar."
Geçici madde eklendi
Aynı yönetmelikte yer alan geçici maddede ise şu ifadelere yer verildi:
"29 Mayıs 2013 tarihinden önce motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi alanlar ilgili koşullara sahip ise hizmet içi eğitime tabi tutulacak."