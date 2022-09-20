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Ehliyet alımında yeni dönem: Simülasyon eğitimi şartı getirildi

Ehliyet alımında yeni dönem: Simülasyon eğitimi şartı getirildi

Sürücü adaylarıyla ilgili yeni bir ilke imza atıldı. Bakanlık tarafından, adayların emniyet kemerinin önemini anlamaları için simülasyon eğitimi şartı getirildi.