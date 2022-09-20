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    Ehliyet alımında yeni dönem: Simülasyon eğitimi şartı getirildi

    Sürücü adaylarıyla ilgili yeni bir ilke imza atıldı. Bakanlık tarafından, adayların emniyet kemerinin önemini anlamaları için simülasyon eğitimi şartı getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 09:36
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    Ehliyet alımında yeni dönem: Simülasyon eğitimi şartı getirildi

    Milli Eğitim Bakanlığı sürücü ehliyetleriyle ilgili yeni bir düzenleme açıkladı.

    Bu kapsamda ehliyet sınavlarında yeni bir uygulama hayata geçirildi.

    Uygulamalı şekilde görecekler

    Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, sınıf ayırt edilmeksizin sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek.

    Yeni kararla birlikte, adaylar emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçları  uygulamalı şekilde görecek.

    Ehliyet alımında yeni dönem: Simülasyon eğitimi şartı getirildi #1

    "Emniyet kemeri kullanımının önemini anlatmak amacıyla..."

    Bakanlık tarafından yayımlanan yeni yönetmelik maddesi şöyle:

    "Sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlanmadan önce tüm sürücü adaylarına emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak, emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı olarak bilgi edindirmek ve emniyet kemeri kullanımının önemini anlatmak amacıyla sürücü adayları emniyet kemeri simülasyon eğitimine tabi tutulurlar."

    Ehliyet alımında yeni dönem: Simülasyon eğitimi şartı getirildi #2

    Geçici madde eklendi

    Aynı yönetmelikte yer alan geçici maddede ise şu ifadelere yer verildi:

    "29 Mayıs 2013 tarihinden önce motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi alanlar ilgili koşullara sahip ise hizmet içi eğitime tabi tutulacak."

    Ehliyet alımında yeni dönem: Simülasyon eğitimi şartı getirildi #3


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