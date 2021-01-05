Ehliyet kursları açıldı mı? Sürücü kursları yüz yüze eğitime başladı mı?

Ehliyet kursları açıldı mı? Sürücü kursları yüz yüze eğitime başladı mı?

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sürecine geçen ehliyet kurslarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi. Sürücü adayları ve işletmeler konuyla ilgili detayları araştırıyor.

Koronavirüs salgını ile birlikte yüz yüze eğitim sürecine ara veren özel kurslar ve eğitim merkezlerinin akıbeti belli oldu.

Ehliyet almak isteyen sürücü adaylarına konuyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Ehliyet, çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri yüz yüze eğitime başlayabileği duyuruldu.

Peki, Sürücü kursları ve ehliyet kursları açıldı mı? Sürücü kursları ne zaman açılacak? İşte MEB açıklamasının detayları…

SÜRÜCÜ KURSLARI AÇILDI MI?

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, aynı kanun kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri 4 Ocak 2021'den itibaren İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli yazısında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği vurgulandı.

EHLİYET BAŞVURULARI NE ZAMAN 2021?

Başvuru tarihleri her ayın 1i ile 10u arasında gerçekleşmekte ve başvuran adaylar 2 hafta içerisinde ehliyet sınavına girmektedir.

Gerekli belgeler:

TC kimlik kartı fotokopisi

4 tane biyometrik fotoğraf

Sürücü olabilir sağlık raporu

Sicil kaydı

Öğrenim belgesi





