EK GÖSTERGE FARKI! 3600 ek gösterge ödemeleri ne zaman, kaç TL?

Ocak ayında yürürlüğe giren 3600 ek göstergenin maaşlara etkisi merak ediliyor. Peki 3600 ek gösterge maaşlara ne zaman, ne kadar yansıyacak? İşte 2023 ek gösterge zammı...

5 milyon 300 bin kamu çalışanı ve emekliyi kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklilerinin maaşlarına da ek zam gelecek.

Ek göstergeden faydalanacak olan vatandaşlar ne kadar fark alacaklarını hesaplıyor.

Peki, 3600 ek gösterge ne zaman yatacak? 3600 ek göstergeden ek zam ne kadar verilecek? 3600 ek göstergeden yararlananların maaşları ne kadar artacak? İşte ödemelere dair detaylar...

3600 ek gösterge zammı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge hakkında, ''Tüm kamu görevlilerimizin ek göstergelerinde 600 puan artış yaparak kapsamlı bir düzenlemeye gittik. Özellikle ek göstergesi 3600'e çıkarılan öğretmen, sağlık çalışanları, polis memurları, din görevlileri, müdür ve müdür yardımcıları ile avukatların emekli aylıklarında yaklaşık 2 bin lira, emekli ikramiyelerinde yaklaşık 70 bin lira artış gerçekleştirdik.'' sözlerini kullandı.

Ek gösterge ödemeleri ne zaman?

3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giriyor.

Memur emeklileri İSE emekli aylıklarını 1 Ocak itibarıyla alıyor.

Ek göstergeden faydalananlar, 15 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında fark ödemelerini hesaplarında görecekler.