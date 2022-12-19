Ekipler Bolu Dağı'nda kışa hazır

Karayolları açısından önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde Karayolları ekipleri, zorlu kış şartları için hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan, Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı'nda, kış şartları her zaman sürücüleri zorlar.

Bu kapsamda zorlu kış şartları için önlemler alan ekipler, 23 kilometrelik Bolu Dağı geçişinde yolun bakım çalışmalarını bitirdi.

"5 bin ton tuz depolandı"

DHA'nın haberine göre ekipler, bunun yanı sıra kar küreme ve tuzlama araçlarını da bakımdan geçirerek kışa hazır hale getirdi. Ayrıca yoldaki buzlanmayı önlemek için de 5 bin ton tuz depolandı.

Bölgede 11 karla mücadele kamyonu, 1 solisyon serpme, 2 yükleyici, 2 kar püskürtme aracı, 1 kurtarıcı, 1 çekici, 1 vinç, 2 pikap ve 2 adet kamyon hazır bekletiliyor.

24 saat izlenecek

Bölgede 160 Karayolları personeli, olası kar yağışında trafik akışının aksamaması için görev yapacak ve güzergah Karayolları Kontrol Merkezindeki 92 kamera sayesinde 24 saat izlenebilecek.

Öte yandan yoğun kar yağışı esnasında TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinin ulaşıma kapanması durumunda trafiğin Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna, İstanbul istikametinin ulaşıma kapanması durumunda ise trafiğin Abant gişelerinden D-100 kara yoluna verilebilmesi için de gerekli önlemler alındı.







































