Ekipler geçit vermiyor! Taksim’de helikopter destekli uygulama Polis ekiplerince yapılan drone destekli trafik denetiminde, kurallara uymayan sürücüler tespit edilerek ceza kesildi.

Yurt genelinde trafik timlerinin, uygunsuz araç kullananlara yönelik denetimleri sürüyor.

Son olarak İstanbul genelinde drone destekli uygulama noktası oluşturuldu.

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, kurallara uymayan sürücüler tespit edildi.

Narkotik köpekleri de görev başında

Bu kapsamda bir uygulama da Beyoğlu'nun en kalabalık bölgesi olan Taksim Meydanı'nda yapıldı.

Oluşturulan uygulama noktasında ekipler, durdurdukları araçlarda narkotik köpekleriyle didik didik arama yaptı.

Drone destekli uygulama

Araç içerisinde bulunanların GBT sorgusu yapılırken, şüpheli görülen kişilerin de üstleri arandı.

Öte yandan Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

Kurallara uymayan sürücüler ise cezadan kaçamadı.