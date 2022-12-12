Ekiplerden kış lastiği denetimi sırasında KADES bilgilendirmesi

Ticari araçlar için 1 Aralık tarihinde başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasında denetim yapan ekipler, araçlarda bulunan kadınlara da ‘KADES’ uygulaması hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Kar yağışlarının etkisini göstermeye başlamasıyla trafikteki kurallara da yeni düzenlemeler geldi.

Yurt genelinde 1 Aralık tarihi itibariyle ticari faaliyet sürdüren araçlarda kış lastiği zorunluluğu başladı.

Denetimler arttı

Ekipler, karar sonrasında kentlerde denetimleri sıklaştırırdı.



Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında görev alarak denetimleri artırdı.

Denetim sırasında KADES bilgilendirmesi

Ordu çevre yolu giriş noktasında denetim gerçekleştiren ekipler, yük ve yolcu taşıyan araçların lastiklerinin uygunluğunu kontrol etti. Ekipler kumpas ile derinliklerini de ölçtü, sürücülere bilgilendirmelerde bulundu.

Trafik ekiplerinin denetim için durdurdukları araçlarda bulunan kadınlara, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu, bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Ekipler, kadınların acil ihtiyaç durumunda uygulama üzerinden hızlı bir şekilde ekiplere ulaşabileceği konusunda bilgi aktardı.

Diş derinliği 4 milimetrenin altında olan sürücülere ceza

Denetimlerde, kış lastiği takmayan, diş derinliği 4 milimetrenin altında olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Ekipler ayrıca ticari araçlarda çeşitli kontrollerini de sağladı.

Sürücüler kusurlarını kabul etti

Cezai işlem uygulanan sürücüler, eksikliklerinin kendilerinde olduğunu ifade ederek, denetimlerin yerinde olduğunu söyledi.

Sürücüler, bu denetimlerin sıklıkla yapılması gerektiğini ifade ederek, memnun olduklarını aktardı.

İHA’nın haberine göre, KADES Uygulaması hakkında bilgilendirilen kadınlar ise uygulamayı en kısa sürede telefonlarına yükleyeceklerini söyleyerek, bilgilendirme için ekiplere teşekkür etti.