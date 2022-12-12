İBB Başkanı İmamoğlu, tüm CHP'liler gibi adayının Kılıçdaroğlu olduğunu belirtip, yine en doğru kararı ise 6'lı masanın vereceğini söyledi.

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler, hazırlıklarına devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, 6'lı masayı kuran muhalefet kanadında belirsizlik sürüyor.

Masada ise adaylık için ismi en çok dile getirlen lider, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Kılıçdaroğlu'nun ismi dışında ise CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da en sık telafuz edilen isimlerin başında yer alıyor.

Bugün bu konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah programının konuğu olan İmamoğlu, Küçükkaya'nın "Adayınız kim?" sorusuna cevap verdi.

Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı adayım Kılıçdaroğlu VİDEO

"Kılıçdaroğlu benim de adayım"

İmamoğlu, adaylık için en doğru kararı 6'lı masanın vereceğini belirtip, kendi adayının da doğal olarak Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyip; “Bütün CHP'lilerin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bunun altını çizmek lazım ama karar ‘altılı masa’nındır. ‘Altılı masa’ derken elbette bunu genel başkanımız da dile getiriyor.

"Elbette kazanacak bir aday olmalı..."

Elbette kazanacak kişi aday olmalıdır. Adayın özelliklerini sıralıyor, her konuda uzman insanlardan faydalanacak, ‘altılı masa’nın fikrini alıp onlarla birlikte süreci yönetecek, proje üretecek, onlarla birlikte anayasa metni hazırlayacak… Adayın açıklamasından ziyade öncelikli mesele süreç yönetimidir.” ifadelerini kullandı.