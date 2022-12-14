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    Ekrem İmamoğlu, davayı fırsata çevirdi

    Ekrem İmamoğlu, davayı fırsata çevirdi

    Hakkında siyasi yasak ve hapis cezası getirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine destek için Saraçhane'yi miting alanına çevirmek istedi.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 18:17
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı 'siyasi yasak' davasında karar verildi.

    31 Mart seçimlerinin iptali konusunda YKS üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın sonucunda İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak cezası verildi.

    İmamoğlu ise bu dava kararı öncesi bugün vatandaşları Saraçhane'deki İBB binasına davet etti.

    "Türkiye iradesine sahip çıksın"

    Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır.

    "Karar ne olursa olsun"

    Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum." dedi.

    Bu paylaşımın ardından birçok kişi Saraçhane önünde toplanırken İmamoğlu'na destek sloganları attı.

    Ekrem İmamoğlu, davayı fırsata çevirdi VİDEO

     

    Ekrem İmamoğlu, davayı fırsata çevirdi #1

    Ekrem İmamoğlu, davayı fırsata çevirdi #2

    Ekrem İmamoğlu, davayı fırsata çevirdi #3

    Ekrem İmamoğlu, davayı fırsata çevirdi #4


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