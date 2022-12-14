Ekrem İmamoğlu hakkındaki kesin karar, İstinaf aşamasında belli olacak

YSK üyelerinde hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkındaki kesin karar istinaf mahkemesince verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'siyasi yasak' davasında karar açıklandı.

2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İmamoğlu için TCK 53. maddesi de işletilerek siyasi yasak getirildi.

İmamoğlu hakkındaki kesin karar ise, istinaf mahkemesince verilecek.

Hapis yatmayacak

Mahkemenin kararını değerlendiren avukat Celal Ülgen, karar kesinleşse bile ceza miktarı nedeniyle İmamoğlu'nun hapis yatmasının mümkün olmadığını ve siyasi yasağın da ceza süresi kadar olduğunu ifade etti.

İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki kararı değerlendiren avukat Celal Ülgen, sürecin İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesinde ilerleyeceğini belirtti.

"Sadece istinaf başvurusu hakkı bulunuyor"

Cezanın 5 yılın altında olması nedeniyle Yargıtay yolunun kapalı olduğunu vurgulayan Ülgen, karara ilişkin itiraz başvurusunun ardından en az 6 aylık bir istinaf süreci olduğunu ifade etti. Avukat Ülgen, "İstinaf mahkemesi yeniden delil toplayabilir, yeniden yargılama yapabilir. Mahkemenin böyle bir hükmü onamasının olanağı yok. Ancak yine buradan da bir onama çıkabilir. Süre açısından Yargıtay yolu kapalı. Sadece istinaf başvurusu hakkı bulunuyor. İstinaf Mahkemesi kesin kararı verecek" dedi.

"Cezası kesinleşirse girdi çıktı yapacak"

Avukat Celal Ülgen, kararın kesinleşmesi durumunda siyasi yasağın ve seçilme hakkı engelinin de ceza süresi kadar olduğunu vurguladı.

Ülgen, "Ceza süresi bakımından cezaevinde yatması mümkün değil. Kesinleşirse girdi çıktı yapacak" değerlendirmesinde bulundu.