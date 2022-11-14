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    Ekrem İmamoğlu, hastanedeki yaralıları ziyaret etti

    Dün akşam saatlerinde yaşanan patlamada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret eden İmamoğlu, patlamanın yaşandığı bölgede esnaf ziyareti yapacağını söyledi.
    • 14.11.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 11:37
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    Ekrem İmamoğlu, hastanedeki yaralıları ziyaret etti

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesinin en işlek caddesi İstikal’de yaşanan patlamanın ardından 80’den fazla yaralı, Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün saat 10.00 sıralarında yaralı vatandaşları ziyaret etti.

    Doktorlardan bilgi alan İmamoğlu, durumu iyi olan hastalar ile sohbet etti.

    DHA’nın haberine göre; ziyaretin ardından açıklama yapan İmamoğlu, patlamada yaralananlara geçmiş olsun dileyerek şu sözleri kaydetti:

    “Hepimizi çok üzen bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Elbette terörü kınıyoruz. Allah memleketimizi ve insanlarımızı terörden korusun.

    “Terörizme dimdik ayakta durduğumuzu esnafımızı ziyaret ederek göstereceğim”

    Dün İstiklal Caddesi'nde can kayıpları yaşadık, onların yasını tutuyoruz. Terör saldırısında canını kaybeden kim olursa olsun bizim canlarımız. Hastanede ziyarette bulunduk. Durumları iyi olan yaralılarımız var. Diğer hastanelerdeki yaralılarımızla ilgili süreç iyi işliyor.

    İstanbul'da teröre karşı bu şehrin ve ülkemizin barışı ve huzuru için kol kola olacak 16 milyon insanımız var. Birazdan İstiklal Caddesi'ne gideceğim ve orada esnafımıza 'hayırlı işler' dileyeceğim. Bu acıları yaşarken hayatın devam ettiğini ve barışa, terörizme dönük dimdik ayakta durduğumuzu kol kola olduğumuzu orda esnafımızı ziyaret ederek göstereceğim.”

    Ekrem İmamoğlu, hastanedeki yaralıları ziyaret etti VİDEO


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