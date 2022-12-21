Ekrem İmamoğlu: Her CHP'linin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur

Ekrem İmamoğlu: Her CHP'linin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her CHP'li gibi kendisi de Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak gördüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 6 ay gibi kısa bir süre kala adaylık için muhalefet adına adı sık sık zikredilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, siyasi yasak kararı getirildi.

Kamuoyunda büyük yankı bulan kararın ardından 6'lı masada adaylık krizi yeniden alevlendi.

Dün CHP Grup Toplantısı'na katılan İmamoğlu, bugün İstanbul'da elektrikli deniz taksilerin tanıtım törtenindeydi.

Gazeteciler İmamoğlu'na yine bu konuya ilişkin sorular yönelterek aday olup olmayacağını sordu.

Sorulara net cevap vermeyen İmamoğu, kendisinin de her CHP'li gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak gördüğünü söyledi.

Ekrem İmamoğlu: Her CHP'linin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur VİDEO

"Takım oyununu unuttu bu millet"

Açıklamasında bol mol futbolla ilgili metafor kullanan İmamoğlu şöyle konuştu:

"Tek başına bir oyuna, bir oyun izlemeye alıştığınız için takım oyunundan uzaklaştınız. Hala anlamıyorsunuz. Takım oyunundan bahsediyorum.

Oyuna girecek oyuncudan, teknik direktörden bahsediyorum. Takım oyununu unuttu bu millet. Çünkü tek kişilik oyun görüyor yıllardır.

"Beni sahaya giderken yolda sakatlamaya çalışıyorlar"



Unuttuğu için takım oyununu kavrayamıyor. Ben diyorum ben takım oyuncusuyum, oyunu oynayacak kişilerden birisiyim.

Beni daha evden sahaya giderken yolda sakatlamaya çalışıyorlar. Onu ima etti.

"Adayım Kılıçdaroğlu"

Ben CHP’liyim. Her CHP’linin ailesinin lideri olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu adayıdır."