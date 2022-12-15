Hapis ve siyasi yasak cezası alarak 6'lı masada adaylığı kuvvetlenen Ekrem İmamoğlu, gelecek süreçle ilgili değerlendirme yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada hapis cezası ve siyasi yasak alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün kameraların karşısına geçti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yer aldığı İstanbul'da Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuşan İmamoğlu, burada geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

2023 seçimlerinde İyi Parti Lideri Meral Akşener'in aday yapmak istediği İmamoğlu, törendeki açıklamasında belediye başkanlığı görevine devam edeceğinin sinyalini vererek şu ifadeleri kullandı;

Ekrem İmamoğlu: İstanbul'dan işimizi yapmaya devam edeceğiz VİDEO





"İşimizin başındayız"

"İnsan başını öne eğdirecek bir iş yaptığı zaman cümleler boğazına düğümlenir. Genel başkanımızın huzurunda ilk günkü gibi bugün de başım dik söylüyorum. 2023 yılı çok güzel olacak, çok çalışacağız, İstanbul'dan işimizi yapmaya devam edeceğiz. İşimizin başındayız.

"2023 bayram gibi olacak"

Memleketimiz adına 2023 bayram gibi bir yıl olacak. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."





Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu paylaşımı

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na destek