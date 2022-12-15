Ekrem İmamoğlu kararı öncesindeki süreçte neler yaşandı

Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı verilmesinin öncesinde yaşanan süreç, kafalarda soru işaretleri bıraktı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

Siyasi yasak alan Ekrem İmamoğlu'nun yargılanması henüz bitmedi.

Son kararı bir üst mahkeme verecek.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen Ekrem İmamoğlu, karar sonrası büyük sevinç yaşadı.

Meral Akşener, karar öncesi Ankara'dan İstanbul'a gelerek Ekrem İmamoğlu'nun yanında yer aldı. İkilinin kutlama anları dikkat çekti.

Peki karar öncesi neler yaşandı. İmamoğlu ile Akşener'in karar üzerine bu kadar sevinmesi kafalarda soru işaretleri bıraktı.

Ekrem İmamoğlu: Aralık ayında ibre bana dönecek

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazıda kulis bilgilerine yer vermişti.

Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun çevresine "Aralık ayında ibre bana dönecek" dediğini aktarmıştı.

Gazeteci Zafer Şahin ise kaleme aldığı yazıda Ekrem İmamoğlu'nun HDP'lilerle yaptığı görüşmede şunları söylediğini yazmıştı: "Aralık ayında ibre bana dönecek. Siz bu süreçte sadece kim aday olursa destek vermeyeceğinizi açıklayın. Kemal Bey ya da benim aday olmam durumunda destekleyeceğinizi ilan etmeniz yeter. Gerisini bana bırakın. Ben Genel Başkanı ikna ederim."

Kulis bilgileri, mahkeme kararıyla birlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini olgunlaştırdı. Muhalefette, adaylık ibresi İmamoğlu'na döndü.

1 gün öncesinde ABD Başkonsolosu ile görüşme

Ekrem İmamoğlu, hakkındaki karardan 1 gün önce, ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh’i ağırlamıştı.