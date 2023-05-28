Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gidiyor.

Vatandaşlar, yoğun bir katılım ile Cumhurbaşkanını seçmek için sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya başladı.

Bazı siyasilerde yine sabahın erken saatlerinde oyunu kullanmak için sandık başına gitti.

Erken oy kullanan isimlerden birisi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

İmamoğlu ve eşini oyunu kullandı

Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, İstanbul'da sandık başına gitti. Oyunun kullanan İmamoğlu, kısa bir açıklama yaptı.

İmamoğlu açıklamasında seçimlerden sonra helalleşme yapacaklarını ve herkesin oyuna saygı duyduğunu belirtti.