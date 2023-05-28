Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu, oyunu İstanbul'da kullandı. İmamoğlu çıkışta kısa bir konuşma yaptı ve Herkesin oyuuna saygı duyduğunu söyledi.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gidiyor. Vatandaşlar, yoğun bir katılım ile Cumhurbaşkanını seçmek için sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya başladı. Bazı siyasilerde yine sabahın erken saatlerinde oyunu kullanmak için sandık başına gitti. Erken oy kullanan isimlerden birisi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu ve eşini oyunu kullandı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, İstanbul'da sandık başına gitti. Oyunun kullanan İmamoğlu, kısa bir açıklama yaptı. İmamoğlu açıklamasında seçimlerden sonra helalleşme yapacaklarını ve herkesin oyuna saygı duyduğunu belirtti.