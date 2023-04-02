Ekrem İmamoğlu Sinop'a özel jetle gitti CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile İstanbul Büyükşehir Beledi Başkanı Ekrem İmamoğlu Sinop'ta yapacakları ziyaretler için özel jet kullanırken İstanbul'da bozulan İETT araçları vatandaşı canından bezdirdi.

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Partilerin seçim çalışmaları sıklaşmaya başladı.

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olurken seçilme durumunda cumhurbaşkanı yardımcı adayı olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olacağı açıklandı.

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'un yanı sıra son günlerde çeşitli ziyaretler için şehir değiştiriyor.

İmamoğlu dün Sinop'taydı

Sık sık şehir değiştirmeleriyle gündeme gelen İmamoğlu dün de Sinop'a gitti.

CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gerze ve Erfelek'te başlayan Sinop ziyaretinin ikinci bölümüne il merkezinde devam etti.

Eşleri Fatoş Altay ve Dilek İmamoğlu'nun da destek verdiği Altay ile İmamoğlu, yalnızca kadın üreticilerin hizmet verdiği Gelincik Pazaryeri'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret özel jetle yapıldı

İmamoğlu'nun Sinop ziyaretinin arka planında özel jet kullandığı ortaya çıktı.

Altay, İmamoğlu ve beraberlerinde heyet ziyaretlerinde özel jet kullanırken İstanbul'da 20 yıl öncesinden görüntüler yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul'da yeniden ulaşım sıkıntısı

Megakenttin en büyük sorunları arasında tekrardab ulaşım yer aldı.

İstanbullular trafikle birlikte bozulan metrobüs ve İETT'le mücadele ediyor.

Öte yandan İETT otobüsleri her gün yeni bir kazaya karışıyor.