Ekrem İmamoğlu Sivas mitingini belirlenen alanın dışında yaptı 7 Mayıs'ta Sivaslılarla bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, izinsiz miting yaptığı gerekçesiyle polis tarafından tutanak tutulduğu öğrenildi.

İHA

Türkiye, tarihin en önemli seçimi öncesi heyecan dolu günler yaşıyor.

Yurdun dört bir yanında adaylar mitingler düzenliyor.

Cumhur İttifakı, gittiği her kentte coşkulu kalabalıkla gündem olurken Millet İttifakı'nda ise durumlar farklı.

6'lı masadaki isimler, gerçekleştirdikleri halk buluşmalarında bekledikleri ilgiyi görmüyor.

Özellikle İyi Parti Lideri Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın mitinglerinde katılımın az olması dikkat çekiyor.

İmamoğlu'nun mitingleri tepki çekiyor

Bir diğer gündemden düşmeyen isim ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sözü alan İmamoğlu, mitinglerini sürdürüyor.

Bu sırada yönettiği İstanbul'da ise metrobüs arızaları, trafik ve yol çalışmalarına tepkiler çığ gibi büyüyor.

İmamoğlu, eşiyle katıldığı programlarda HDP'li isimler için demeçler vermeyi de ihmal etmiyor.

İzinsiz alanda miting yaptı

Bu şekilde eleştirilerin odağında olan Ekrem İmamoğlu, son olarak Sivas mitingiyle gündem oldu.

7 Mayıs'ta Sivaslılarla buluşan İmamoğlu'nun, belirlenen alan dışında miting yaptığı öğrenildi.

İmamoğlu’nun açıklama yaptığı Mevlana Mahallesi Mevlana Meydanı'nın miting için güvenlik açısından uygun olmadığı ve bu nedenle mitinge izin verilmediği belirlendi.

Merkez İlçe Seçim Kurulunca alınan kararda, miting alanının Hükümet Meydanı olduğu bu karara rağmen İmamoğlu’nun Mevlana Meydanı'nda miting yaptığı ifade edildi.

Tutanak tutuldu

İzin verilen alan dışında miting yapılması sonrası İmamoğlu hakkında, emniyet tarafından tutanak tutuldu.

Öte yandan, ilerleyen saatlerde suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.