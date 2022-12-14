Ekrem İmamoğlu siyasi yasak kararından sonra Saraçhane'de konuştu

Hakkında siyasi yasak kararının ardından sonra İBB binası önünde toplanan kalabalığa hitap eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bizim 2023 ideallerimiz var." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilerek TCK 53. maddesi de işletildi.

Buna göre siyasi yasak kararı çıkan İmamoğlu için partililer İBB'nin Saraçhane binası önünde toplandı.

İmaoğlu burada toplanan destekçilerine seslendi.

"Hangi çılgın millete ait bir sürece set kurabilirmiş?"

İmamoğlu şöyle konuştu:

"Evinize hoşgeldiniz. İstanbullular! İstanbul kimin demiştik? Sizin sizin! 16 milyon İstanbullunun. Hangi çıkgın millete ait bir sürece set kurabilirmiş? Hiç kimse vuramaz. Bu akşam biriz birlikteyiz yarın çoğalarak daha fazla bir arada olacağız. Daha fazla birlikte olacağız. Şimdi beraberliğimizin güzel bir anını bu akşam başlatıyoruz.

Yarın daha çok büyüyecek genel başkanlarımız burada olacak. Biz hayatımızda aklımıza gelmeyecek şeyleri yaşıyoruz.

"Yarın 6'lı masanın liderleriyle bir arada olacağız"

Değerli Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve yarın 6'lı masanın liderleri ile birlikte yine İstanbulluların evinde bir arada olacağız.

Zamanını sizinle paylaşacağım yarın halkımızı buraya davet edeceğiz. Birlikte konuşacağız aydınlık günlere birlikte bakacağız. Bu dava Türkiye'nin düştüğü durumun özetidir.

Ekrem İmamoğlu: Bizim 2023 ideallerimiz var VİDEO

"Bizi mahkum etmeye kalkanları sandıkta pişman edeceğiz"



Değerli dostlar, kıymetli hemşerilerim, buradan tabii ki İstanbullu hemşerilerime sesleniyorum. Ama sadece İstanbul'a değil başkentimiz Ankara'ya, İzmir, Hakkari, Edirne, Sinop, Adana, Diyarbakır'a bütün şehirlere sesleniyorum. Trabzon'a sesleniyorum, hepsine sesleniyorum. Niye biliyor musunuz? Bugün burada yaşatılan şey, ülkemizin her yerinde insanlarımıza yaşatılabilir.

Milletçe ayağa kalkacağız. Bizi mahkum etmeye kalkanları pişman edeceğiz. Nerede edeceğiz? Sandıkta edeceğiz. Onlar bizi germek istiyorlar, onlar bizi kızdırmak istiyorlar, onlar bizi öfkelendirmek istiyorlar ama biz ne yapacağız, bizim ideallerimiz var.

"Bizim 2023 ideallerimiz var"



Bizim 2023 ideallerimiz var. Hep birlikte omuz omuza gece gündüz çalışacağız. 2023 yılında seçimlerde bu ülkenin üstüne çökmeye çalışan zihniyeti hep birlikte göndereceğiz. İstanbul’da başardık Türkiye’de başaracağız. Size net olarak söyleyeyim.

"2023’te her şey çok güzel olacak"



Aradan 3,5 sene geçmiş olabilir ana benim hala gençliğim var. Hala umudumuz yüksek. benim gibi milyonlarca ceketini çıkarıp kollarını sıyıracak Türk milleti var. Adalete susumaış Türk milleti var. Sizden söz almak istiyorum 2023’te her şey çok güzel olacak. Ankara duysun”

Ekrem İmamoğlu siyasi yasak kararından sonra Saraçhane'de konuştu VİDEO