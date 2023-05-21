Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti.
Cumhurbaşkanı adaylarının tek başına yüzde 50'yi bulamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.
28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur öncesi siyasilerin de çalışmaları kaldığı yerden sürüyor.
Çalışmaları sürdüren isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu.
İmamoğlu, 14 Mayıs öncesi il il gezerek vaktinin çoğunu İstanbul dışında geçirdi.
İmamoğlu İstanbul gezisinde
Millet İttifakı'nın ilk turda yaşadığı hayal kırıklığının ardından belediye başkanı olduğu İstanbul'da da sokağa çıktı.
Sahada İmamoğlu'nu gören İstanbullular ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.
"PKK dışarı"
Öte yandan İstanbul'da Tuzla semt pazarını ziyaret eden İmamoğlu, yoğun kalabalık tarafından tepkiyle karşılandı.
Burada konuşmasına izin vermeyen vatandaşlar, "PKK dışarı" ifadelerini kullandı.