Ekrem İmamoğlu'na mektup! Rahmi Koç o isim için rica etti... Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Ekrem İmamoğlu'na mektup yazarak Aylin Kotil'in Şişli Belediye Başkan Adayı olmasını istedi.

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CHP, İstanbul ilçe adaylarının tamamını henüz açıklayamadı.

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan kriz büyük.

Şişli, Beşiktaş ve Bakırköy gibi 'garanti' görülen bazı ilçelerde adeta aday belirleme savaşı yaşanıyor.

Şişli'de dengeleri değiştirecek bir hamle geldi.

Özgür Özel lider olarak görülmüyor

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Şişli'de Aylin Kotil'e açık destek vermeye başladı.

Ancak Rahmi Koç, Aylin Kotil'in adaylığı için Özgür Özel'e değil Ekrem İmamoğlu'na bir mektup yazdı.

Kulislerde konuşulan iddialara göre; Rahmi Koç, mektupta açık bir şekilde Aylin Kotil'in aday yapılmasını istedi.

Bilindiği üzere; İstanbul'da bugüne kadar açıklanan tüm CHP adayları Ekrem İmamoğlu tarafından belirlendi.

İlçelere daha önce İBB'de görev yapan bürokratlarını aday yapan Ekrem İmamoğlu'na teşkilattan zaman zaman tepkiler yükseliyor.

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i sadece İstanbul'da köşeye sıkıştırmıyor.

Ankara ve İzmir'de de adayların belirlenme sürecinde Ekrem İmamoğlu ve destekçilerinin aktif rol oynadığı biliniyor.

Yaşananlar Özgür Özel'in liderliğine gölge düşürmüş durumda.

Kurultayda Özgür Özel'i destekleyenler yaşananlar karşısında büyük hayal kırıklığı içerisinde.

Aylin Kotil kimdir?

Aylin Kotil eğitimci ve siyasetçidir.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Kotil, ABD'deki Strayer Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmış ve Marmara Üniversitesi'nde dinler tarihi ile Osmanlı Tarihi dersleri almıştır.

Siyasi kariyerine 1994 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılarak başlayan Kotil, 2013'te Beyoğlu Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adayı olmuş, 2014 yerel seçimlerinde ise Beyoğlu Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiş ve %35,2 oy almıştır.