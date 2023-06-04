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Seçimde istediği sonuçları alamayan CHP'de tartışmalar alevlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gecesi yaptığı açıklamada "Yola devam" mesajı verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim" ifadeleriyle fitili ateşledi.

İmamoğlu'nun bu sözleri "Genel başkanlığa göz kırpıyor" şeklinde yorumlandı.

CHP Genel Başkanlığı koltuğunu kaptırmak istemeyen Kemal Kılıçdaroğlu üst üste Ekrem İmamoğlu ile görüşerek aday olmaması yönünde ikna etmeye çalışıyor.

Genel başkanlık için isteği ortada olan İmamoğlu ise tabana rağmen çıkıp CHP Genel Başkanlığı'na adayım diyemedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şair Nazım Hikmet Ran, ölümünün 60'ıncı yıl dönümü için İstanbul'daki Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen programa katıldı.

Programın sonunda tüm sanatçılar, "Ey Özgürlük" şarkısını söylemek üzere sahneye çıktı.

Ekrem İmamoğlu da sürpriz bir şekilde sahneye gelerek şarkıya eşlik etti.

Ekrem İmamoğlu şarkının ardından yaptığı konuşmada siyasi mesajlar vermeyi ihmal etmedi.

Konuşmasında CHP Genel Başkanlığı için sinyaller veren İmamoğlu, "Aslında süreç yeni başlıyor inancınız yüksek olsun." ifadelerini kullandı.

Şarkının ardından konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

Asla ümitsizliğin olmadığı topraklardayız. Hapishane köşelerinde bile bu ülke için düşünmeye ve bu millet için yazmaya devam eden Nazım'ın akşamındayız. Bize yakışan burayı terk etmemekti zaten. Aslında süreç yeni başlıyor, farkında mısınız, bilmiyorum. İnancınız yüksek olsun. Tarif edemeyeceğimiz kadar yüksek bir inançla yol yürüyeceğiz memleketimin iyiliği için. Nazım'ın yürüdüğü yoldan asla geri dönmek yok. Zülfü Livaneli ağabeyimizin Özgürlük şarkısı, şairin o güzel sözleri aslında Nazım'ı en iyi anlatan özgürlük mücadelesiyle çok bağdaştı. Tabii vatan hasreti, özgürlük, asla vazgeçmemek ve her zaman doğruları söylemek, doğruları yapma karakterinin bence en önemli isimlerinden birisi Nazım Hikmet. Bu akşam çok güzel sanatçılarımızın böylesi güzel bir anma gecesine eşlik etmesi… Sizin aranızda olmak, sizinle ıslanmayı çok isterdim ama iyi ki varsınız. Sanatçı dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Hepsi çok özel insanlar.