Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da gören vatandaşlar şaşkına döndü Tuzla'da pazar ziyareti yapan Ekrem İmamoğlu'nu gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. O anlarda pazarda bulunan kadınlardan birinin, "Sonunda sizi İstanbul’da görebildik. Çok şükür" sözleri dikkat çekti.

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14 Mayıs'ta sandık başına gidilerek oylar kullanıldı.

Ancak seçim atmosferi son bulmadı. Cumhurbaşkanı adaylarının tek başına yüzde 50'yi bulamaması nedeniyle ikinci turun kapısı aralandı.

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur öncesi siyasilerin de çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor.

Bu isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu.

İstanbul'a geldi: Pazar ziyaretine çıktı

Bilindiği üzere 14 Mayıs öncesi il il gezerek vaktinin çoğunu İstanbul dışında geçiren İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu için mitingler yapmıştı.

İmamoğlu, Millet İttifakı'nın ilk turda yaşadığı hezimetin ardından belediye başkanı olduğu İstanbul'da sokağa çıktı.

Görenler şaşırdı

İstanbul'da Tuzla semt pazarını ziyaret eden İmamoğlu'nu görenler gözlerine inanamadı.

Bir vatandaş o anlarda İmamoğlu'na, "Sonunda sizi İstanbul’da görebildik. Çok şükür" dedi.

"Sonunda sizi İstanbul’da görebildik"

İmamoğlu ise bu sözlere, "Kaç çocuğunuz var?" sorusuyla tepki verdi.

Vatandaş bu kez de, "İstanbul'dan başka her yerdesiniz, siz İstanbul'un başkanısınız" şeklinde cevap verdi.

O anlar kameraya böyle yansıdı.