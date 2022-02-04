Ekrem İmamoğlu'nun balık keyfi Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar yağdığı sıralarda balık yemeye gideceğinden haberinin olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100 özel yayınında Kerem Kırçuval'ın sorularını yanıtladı.

CHP Lideri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar yağarken balıkçıda İngiliz Büyükelçisi ile yemekte olmasının hatırlatılması üzerine, durumdan haberdar olduğunu söyledi.

"GİDİP DOZERİN BAŞINDA MI DURACAKTI"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Her kar yağışından sonra kentte olağanüstü bir durum vardır. İmamoğlu Büyükelçi'ye söz vermişti. Katıldığı yemekten haberim vardı. Ekrem İmamoğlu gidip dozerin başında mı duracaktı? Hayır, yönetecekti orayı." şeklinde konuştu.

"İSTANBUL HALKI EKREM BEY'İ SEVİYOR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Ekrem İmamoğlu'nu istifaya davet etmesini de değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Neden affını istiyor beyefendi? Ekrem Bey'i siz mi göreve getirdiniz? Ekrem Bey'i göreve İstanbul halkı getirdi. Buyursunlar anket yapsınlar, İstanbul halkı Ekrem Bey'i seviyor. Ekrem Bey onların düşündüğünden çok daha fazla çalışıyor" ifadelerini kullandı.