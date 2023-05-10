Ekrem İmamoğlu'nun gittiği şehirlerde yardım kartı dağıttığı ortaya çıktı Seçimlerde son günlere girilmişken şehir şehir gezen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, gittiği şehirlerde kendi reklamı için mitinglere katılanlara 1.000 TL'lik kumanya kartı dağıttığı belirlendi.

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Türkiye, büyük seçimlere her geçen gün biraz daha yaklaşıyor.

Partiler ve adaylar, 14 Mayıs seçimleri için kampanyalarına son sürat devam ediyor.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da şehir şehir gezerek miting düzenliyor.

Yıllık izne çıkmıştı

İstanbul dışında yaptığı mitinglerle bazı çevrelerin tepkisini alan İmamoğlu'nun, geçtiğimiz günlerde yıllık izne ayrıldığı ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu, belediye başkanı olduğu İstanbul'a arada bir uğrarken İstanbullular ise yaşanan sorunlardan çile çekiyor.

İstanbullu çileden çıktı

Bozulan İETT otobüsleri ve metro seferlerinde yaşanan arızalardan dolayı İstanbullu canından bezdi.

İstanbul'un bütçesi nasıl kullanılıyor?

Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbullu vatandaşlara ayırması gereken bütçeyi ise farklı amaçlarla kullandığı ortaya çıktı.

Gittiği şehirlerde yardım kartı dağıtıyor

İmamoğlu'nun, seçimler için gittiği şehirlerde mitinge katılan vatandaşlara 1.000 TL'lik yardım kartı dağıttığı belirlendi.

Kartların üzerine kendi adını yazdırdı

Bütçeyi seçim çalışmalarında kullanan İmamoğlu'nun kumanya kartlarına kendi adını yazdırdığı görüldü.