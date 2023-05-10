Ekrem İmamoğlu Rize mitinginde de beklediği kalabalığı bulamadı
ensonhaber.com

Yurdun dört bir yanında son mitingler düzenleniyor.

Türkiye, atmosferine girdiği andan itibaren Cumhurbaşkanı adayları sahaya inerek vatandaşlarla bir araya gelmeye başladı.

Böylece meydanlarda coşku ve heyecan arttı.

Beklenen tarihi güne ise 4 gün kaldı.

Milyonlarca seçmen sandığa giderek Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Bu süreçte çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Belediye başkanları destek veriyor

Muhalefet, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sözü verdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte programlarını sürdürüyor.

Mitingleri sık sık tepki çeken ve İmamoğlu, özellikle İstanbullular tarafından eleştiriliyor.

Rize'de beklenen katılım olmadı

Bugün ise rotayı Karadeniz'e çevirerek Rize'de miting düzenleyen İmamoğlu, burada beklediği coşkuyu ve kalabalığı bulamadı.

Kuşbakışı kaydedilen bir karede, vatandaşların kalabalık görünmesi için ortada toplandığı, arka tarafların ise boş kaldığı görüldü.

Ekrem İmamoğlu'nun Rize mitinginde de beklediği kalabalığı bulamadı
İmamoğlu Rize mitingi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 80 bin kişiye hitap etti

Kentte 3 Mayıs tarihinde miting yapan Cumhurbaşkanı ise memleketinde büyük bir kalabalıkla karşılanmıştı.

Erdoğan, bugüne kadar söz konusu kentte böyle bir kalabalık görmediğini vurgulayarak, "Aldığım resmi rakamlara göre, Rize, 80 bin kişiyle burada. Rize 'gümbür gümbür sandığa gidiyoruz' diyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun Rize mitinginde de beklediği kalabalığı bulamadı
AK PARTİ RİZE MİTİNGİ