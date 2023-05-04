Ekrem İmamoğlu'nun Sultanbeyli mitinginde de HDP bayrağı sallandı Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Van mitingine katılan HDP'liler, Sultanbeyli'de de Ekrem İmamoğlu'nu yalnız bırakmadı. Bayrakları ile alana gelen HDP'liler, CHP'lilerle birlikte bayrak salladı.

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Türkiye'nin dört bir yanında miting hareketliliği yaşanıyor.

14 Mayıs seçimleri öncesi çalışmalarını hızlandıran partiler ve siyasi isimler, vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

HDP'nin desteği sürüyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından İyi Parti'nin baskılarıyla cumhurbaşkanı yardımcısı olarak belirlenen Ekrem İmamoğlu, HDP'nin desteğini almayı sürdürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri desteği her platformda açıklayan Kandil ve HDP, CHP'nin mitinglerine de katılmayı eksik etmiyor.

CHP mitinginde HDP bayrakları açılmıştı

Geçtiğimiz günlerde Van'da düzenlenen mitingde, Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları atılmış ve HDP bayrakları sallanmıştı.

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HDP'liler İstanbul'da da yalnız bırakmadı

HDP'liler, Ekrem İmamoğlu'nun Sultanbeyli'de düzenlediği mitinge de katıldı.

Beraber bayrak salladılar

Bayrakları ile alana gelen HDP'liler, CHP'lilerle birlikte yan yana bayraklarını salladı.

"Millet İttifakı kimlikli nitelikli bir kadroya sahip"

Vatandaşlara hitap eden Ekrem İmamoğlu ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: