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    İmamoğlu davası 11 Kasım'a ertelendi

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın 11 Kasım'a ertelendiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 11:53
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    İmamoğlu davası 11 Kasım'a ertelendi

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılmıştı.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede o dönem Yüksek Seçim Kurulu’nda çalışan Emekli YSK Başkanı Sadi Güven’in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtilmişti.

    4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi

    İddianamede, İmamoğlu’nun “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret” suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapsi ile seçme ve seçilme haklarından mahrumiyeti istenmişti.

    11 Kasım'a ertelendi: Tanıklar dinlenecek

    İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

    Anadolu Adliyesi’nde görülen duruşma öncesi ‘toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü’ yasağı getirildi.

    Dava, tanıkların dinlenmesi için 11 Kasım Cuma gününe ertelendi.

    İmamoğlu davası 11 Kasım a ertelendi #1


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