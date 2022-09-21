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- İmamoğlu davası 11 Kasım'a ertelendi
İmamoğlu davası 11 Kasım'a ertelendi
- Haber Merkezi
- 21.09.2022 - 11:38
- Güncelleme : 21.09.2022 - 11:53
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılmıştı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede o dönem Yüksek Seçim Kurulu’nda çalışan Emekli YSK Başkanı Sadi Güven’in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtilmişti.
4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi
İddianamede, İmamoğlu’nun “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret” suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapsi ile seçme ve seçilme haklarından mahrumiyeti istenmişti.
11 Kasım'a ertelendi: Tanıklar dinlenecek
İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Anadolu Adliyesi’nde görülen duruşma öncesi ‘toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü’ yasağı getirildi.
Dava, tanıkların dinlenmesi için 11 Kasım Cuma gününe ertelendi.