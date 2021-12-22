Döviz kuru yükselince marketlerde günde en az 3 kere etiket değiştirildiğini dile getiren TV100 spikeri Ela Rumeysa Cebeci, “Madem dövizde sert düşüş var, o zaman etiket de değişsin” dedi.

Döviz kuru, TL karşısında yüzde 33’lere varan değer kaybetti, dolar ve euro sert bir düşüş yaşadı.

Piyasaları birden bire hareketlendiren bu dalgalanma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiye yönelik açıklamalarından sonra oldu.

GÜNDE 3 KEZ ETİKETLER DEĞİŞTİ

Türkiye’nin yeni ekonomi modeline geçişi kurun ateşini söndürürken; günde 3 kez etiket değiştiren marketlerde henüz bir hareketlilik yok.

TV100 spikeri Ela Rumeysa Cebeci, sabah kuşağında fiyat düşürmeyen marketleri hedefine aldı, tepki gösterdi.

Ela Rümeysa Cebeci'den fiyat düşürmeyen marketlere tepki VİDEO

“FİYATLAR ROKET HIZINDA ÇIKIP, PARAŞÜT HIZINDA İNMEMELİ”

“Dolardaki artış nedeniyle birçok ürüne hatta tüm ürünlere zam geldi. Gün içerisinde 2-3 defa etiket değiştirildiğine tanıklık ettik, gözümüzle gördük” diyen Cebeci, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’in “Fiyatlar roket hızında çıkıp, paraşüt hızında inmemeli” sözlerini hatırlattı.

“MADEM DÖVİZDE SERT DÜŞÜŞ VAR…”

Tepkisini sürdüren Cebeci, “Yahu ben evimin yanındaki markete girip çıkarken görüyordum. Ne yapıyorsunuz dediğimde sabah değiştiriyoruz, akşam değiştiriyoruz diyorlardı. Madem dövizde sert düşüş var, o zaman etiket de değişsin diyoruz.” şeklinde konuştu.