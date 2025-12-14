Ela Rümeysa Cebeci'nin işine son verildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ela Rümeysa Cebeci, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Cebeci'nin, günler sonra Habertürk'ten gönderildiği iddia edildi.

İŞİNE SON VERİLDİ

Ela Rümeysa Cebeci'nin operasyon sonrası TMSF tarafından işine son verildiğine yönelik iddialar gündeme geldi.

Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmazken, son olarak yine Cebeci'ye ait olan bir video dolaşıma girdi.

VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonunda yapılan detaylı incelemede, ünlü komedyen Cem Yılmaz'a gönderilmiş bir video kaydına ulaşıldı.

Söz konusu video içeriğinde Cebeci'nin, "likit esrar" olarak bilinen ve etken maddesi THC olan uyuşturucu maddeyi bir cihaz aracılığıyla kullanırken kendisini kaydettiği belirlendi.

CEM YILMAZ'DAN YANIT

Sabah'ın haberine göre; video kaydının tespiti kadar, Cem Yılmaz'ın Cebeci'ye verdiği yanıt da dikkat çekti.

Yazışma kayıtlarına göre, Cem Yılmaz'ın, kendisine gönderilen bu uyuşturucu içerikli video karşısında, "Ben o işleri 1998'de bıraktım." şeklinde cevap verdiği tespit edildi.