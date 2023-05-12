Elazığ ve Malatya'da yapılan yeni deprem konutlarıyla vatandaşlar artık daha güvende 24 Ocak 2020'de deprem felaketini yaşayan Elazığlı ve Malatyalı vatandaşlar, yeni konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. 6 Şubat depremlerini hissetseler de evlerin sağlamlığını gördüklerini söyleyen vatandaşların içi oldukça rahat.

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Türkiye 24 Ocak 2020’de Elazığ’da Sivrice merkezli 6,5 büyüklüğünde deprem felaketini yaşadı.

Elazığ’da meydana gelen depremler çevre illeri de etkilerken Malatya’da da yıkıma yol açtı.

Yaşanan felaketin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hızlıca harekete geçti ve deprem konutlarının yapımına vakit kaybetmeden başlandı.

Hemen harekete geçirildi: Elazığ'da yerinde inşa süreci başladı

Bu doğrultuda Sivrice ilçesinde 305, Abdullahpaşa Mahallesi'nde 2251, Sürsürü Mahallesi'nde 981, Mustapaşa Mahallesi’nde ise 1500 konut tamamlandı.

Elazığ'daki inşa çalışmaları yüzde 90 seviyesinde tamamlanırken, Bu yıl içerisinde geriye kalan tüm inşa çalışmaları tamamlanacağı öğrenildi.

Eğitim ve sosyal donatılar olmak üzere her şey düşünüldü

Tabii yalnızca deprem konutları düşünülmedi. Evlerin yanı sıra 16 okulun inşası da tamamlandı.

Ayrıca sosyal donatılara ilişkin de Sivrice’de 305 konut, 3 fırın, 88 dükkân, 2 cami, 1 PTT hizmet binası ve tüm sosyal donatıların inşası tamamlandı.

Malatya da ayağa kaldırıldı

Elazığ'ın ardından Sivrice depreminden etkilenen Malatya'da da süratle çalışmalara başlandı.

Bu doğrultuda Malatya'da 1.570 köy evi yapıldı, 1.248 köy evi teslim edildi. 284 ticari birim yapıldı, 178 ticari birim teslim edildi.

8’i hasar görmüş, 1’i yeni planlanan toplam 196 derslik kapasiteli 9 okulun inşası tamamlandı ve teslim edildi.

Yatay mimariye uygun yapıldı

Planlanan 8 camiden 5'i de tamamlanırken, 1 millet bahçesi tamamlanarak hizmete girdi. 1 millet bahçesinin de yapımı devam etmekte.

Depremde büyük hasar gören Doğanyol ilçesi de adeta yeniden inşa edildi. Depremin hemen ardından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçeye yatay mimariye uygun 317 konut, 42 işyeri ile 1 camii inşa edildi.

Malatya Gökçe Mahallesinde ise 104 konut, 69 ticari birim ve 1 camiden oluşan kentsel dönüşüm çalışması yapıldı.

Toplamda 33 bin 821 konut tamamlandı

Böylelikle hem Elazığ'da hem de Malatya'da yerinde dönüşümle inşa edilen konutların 33 bin 821’i tamamlanmış oldu.

Öte yandan TOKİ tarafından yapılan konutlar hızlıca hak sahiplerine teslim edilirken bu kez de Türkiye 6 Şubat 2023’te deprem felaketine uyandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,6 ve 7,7’lik şiddetindeki depremler bölgede büyük yıkıma neden oldu.

6 Şubat depremlerinde hiçbir zarar görmediler

Ancak Elazığ’da yapılan konutlar, 6 Şubat depremlerinde hiçbir zarar görmedi.

Deprem felaketi sonrası yeni konutlarına kavuşan vatandaşların içi de bir nebze olsun rahatladı.

Deprem konutlarında yaşamlarını sürdüren vatandaşlar, evlerinden çok memnun olduklarını dile getirdi.

6 Şubat depremini hissetmelerine rağmen evlerinde en ufak bir zarar bile olmadığı da sözlerine ekleyen depremzede vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yetkililere teşekkür etti.

Deprem korkusu yeni konutlarla son buldu

Ayrıca depremzede vatandaşlar, deprem korkularının yapılan yeni konutların sağlamlığıyla ortadan kalktığını da sözlerine ekledi.

İşte Elazığ ve Malatya'da konutlarına kavuşan depremzede vatandaşlarımızın aktardıkları;

"Elazığ depreminden 7 ay sonra bu konutlar bize teslim edildi"

-Elazığ depreminden 7 ay sonra bu konutlar bize teslim edildi. Konutlardan oldukça memnunuz, sıkıntı yaşamadık. Allah devletimizden razı olsun. Depremi hissettik ama bir sıkıntımız olmadı. Deprem konusunda başka bir sıkıntımız olmadı.

-Depremi yaşadık evet. Ama devlet bu üzüntümüzde yanımızdaydı, her şekilde yardımcı oldular. Depremden sonra da bir sıkıntı yaşamadık.

"Çok büyük bir depremdi fakat bizim burada inanın ki çatlak dahi oluşmadı"

-Büyük depreme burada yakalandık. Allah’a çok şükür ki bu konutlar yapılmış. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun. Çok büyük bir depremdi fakat bizim burada inanın ki çatlak dahi oluşmadı. Boya çatlağı dahi olmadı.

-Valla biz çok memnunuz evimizden allah yapandan da yaptırandan da razı olsun.

"Allah Tayyip Erdoğan’dan razı olsun"

-Evimiz yıkıldı, Allah razı olsun devletten. Toki evlerimizi 1 senede yaptı verdi, gül gibi oturuyoruz. Deprem oldu farkında bile olmadık. Merak etmeyin 1 senede yapar devlet. Kirada 1 sene kaldık, bin lira yakıt parası veriyordum, 1200- 1300 lira da oturma parası veriyordum. Şimdi devlet bana vermiş Allah’a çok şükür. Allah Tayyip Erdoğan’dan razı olsun.

-Geçen sene 11’nci ayın 11’nde teslim aldım. Çok memnunum şu anda, apartmanımızda hiçbir hasar yok. Gerçekten devlet bakıyor sakatlarına da hastalarına da. Bundan iyisi olmaz.

"Devlet anne baba gibi, işleri güçleri rast gelsin"

-Devlet anne baba gibi, işleri güçleri rast gelsin. TOKİ’ler yapıldığında herkes dağın başı TOKİ’de kim oturur dediler kiraya verip gittiler. Ama şimdi deprem oldu kiracıları çıkarıp geri geliyorlar.

-Çok memnunuz, son depremden sonra baya güven verdi buradaki yapılar, herkes memnun bundan. Emeği geçenlere teşekkürler.

"Baya bir sağlammış, uyurken rahat uyuyoruz"

-Konutlardan memnunuz şu anda, iki depremde de hiçbir zarar görmedi. Baya bir sağlammış, uyurken rahat uyuyoruz.

-Maşallah bir çizik bile yok. Hissetme olarak biraz hissetsek de diğer binalardakilere daha az hissettik.

"Deprem korkusu için gelmiştim buraya artık korkmuyorum"

-Ben kiracıyım burada, aralık ayında taşındım ama çok memnunum. Deprem korkusu için gelmiştim buraya artık korkmuyorum.

-Elazığ depreminde evimi kaybettim buraya geldim. Allah devletimizden razı olsun, Allah Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. O bütün müslümanların babası, bizim babamız öyle söyleyeyim. Hani bir baba evlatlarına nasıl sahip çıkarsa bizim gibi engellilerin, kimsesizlerin ve yoksulların babası.