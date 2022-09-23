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- Elazığ'da Eren Abluka-38 Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da Eren Abluka-38 Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı Elazığ'da Eren Abluka-38 (Elazığ-Arıcak) Şehit J.Er Cem Havale Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 23.09.2022 - 10:58
Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristleri yerle bir etmek için operasyonlarına devam ediyor.
Gün geçtikçte çoğalan operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
Eren Abluka-38 Operasyonu
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Elazığ'da “Eren Abluka-38 (Elazığ-Arıcak) Şehit J.Er Cem Havale” Operasyonu başlatıldı.
485 personel
Operasyonda Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 485 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.