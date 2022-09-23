Elazığ'da Eren Abluka-38 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı Elazığ'da Eren Abluka-38 (Elazığ-Arıcak) Şehit J.Er Cem Havale Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristleri yerle bir etmek için operasyonlarına devam ediyor.

Gün geçtikçte çoğalan operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Eren Abluka-38 Operasyonu

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Elazığ'da “Eren Abluka-38 (Elazığ-Arıcak) Şehit J.Er Cem Havale” Operasyonu başlatıldı.

485 personel

Operasyonda Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 485 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.