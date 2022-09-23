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    Elazığ'da Eren Abluka-38 Operasyonu başlatıldı

    İçişleri Bakanlığı Elazığ'da Eren Abluka-38 (Elazığ-Arıcak) Şehit J.Er Cem Havale Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2022 - 10:58
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    Elazığ'da Eren Abluka-38 Operasyonu başlatıldı

    Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristleri yerle bir etmek için operasyonlarına devam ediyor.

    Gün geçtikçte çoğalan operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

    Eren Abluka-38 Operasyonu

    PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Elazığ'da “Eren Abluka-38 (Elazığ-Arıcak) Şehit J.Er Cem Havale” Operasyonu başlatıldı.

    485 personel

    Operasyonda Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 485 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.

    Elazığ da Eren Abluka-38 Operasyonu başlatıldı #1


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