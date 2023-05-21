Elazığ'da kuraklığın ardından su seviyesi düşen baraj yükseldi Kentin su ihtiyacını karşılayan ve adeta çöle dönen Hamzabey Barajı, bu sene yağışların etkisiyle birlikte yeniden doldu.

İHA

Türkiye'de kış aylarında hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde geçti.

Mevsim normalleri üzerinde geçen kış aylarının ardından yurdun birçok noktasında kuraklık oluştu.

Bu kapsamda kentlerin içme suyunu karşılayan barajlarda su seviyesi yok denecek kadar azaldı.

Elazığ'da içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Hamzabey Barajı'nda 2 yıl önce yaşanan kuraklık nedeniyle sular çekilmişti.

Barajda hayvanlar otlamaya başladı

Suların çekilmesi ile toprakta derin çatlaklar oluşurken, içerisinden araçların geçtiği baraj alanında hayvanlar otlamaya başlamıştı.

Su seviyesi yükseldi

Bu sene tüm ülkede olduğu gibi Elazığ’da da yağışların etkili olması yüzleri güldürdü.

2 yıl önce adeta çöle dönen Hamzabey Barajı tamamen su ile doldu.

Dron ile aynı yerden çekilen görüntüler, barajdaki su seviyesinin ne denli yükseldiğini de gözler önüne serdi.

"Kuraklıktan dolayı bayağı azalmıştı"

Palu ilçesinde yaşayan Muhammet Öztürk, "2 yıl önce bu baraj kuraklıktan dolayı bayağı azalmıştı. Bu sene çok şükür aşırı yağışlardan dolayı barajlarımız yeniden doldu. İnşallah bu şekilde devam eder ve bir daha su kıtlığı ile karşı karşıya kalmayız." dedi.