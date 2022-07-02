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    Elektrikli şarj istasyonlarına 1 milyar liralık yatırım yapılacak

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Türkiye'de elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak amacıyla devreye aldığı destek programı ile 1 milyar liralık yatırım yapılacak.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2022 - 21:54
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    Elektrikli şarj istasyonlarına 1 milyar liralık yatırım yapılacak

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Türkiye'de elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak amacıyla devreye aldığı "Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Destek Programı" ile 1 milyar liralık yatırımın önü açıldı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli araçlar yaygınlaşmaya başladı.

    Destek programı başlatıldı

    Otomotiv endüstrisindeki dönüşümü yakalayacak Türkiye'de elektrikli araçların hızlı şarj edilmesi de büyük önem kazandı. Bu amaçla kolları sıvayan bakanlık, destek programı başlattı.

    Başvurular alınmaya başlandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n marttaki "Yerli otomobilimiz başta olmak üzere, elektrikli otomobil üretimi ve kullanımındaki gelişmeleri dikkate alarak, yüksek hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması konusunda yeni adımlar atıyoruz." açıklamasının ardından, nisanda destek programına başvurular alınmaya başlandı.

    Girişimcilerin hızlı şarj istasyonu yatırımı yapmasını sağlayacak programda başvurular, 15 Haziran'da sona erdi. Beklenenin üzerinde ilgiyle karşılaşılan program için bakanlığa 200'den fazla yatırımcı adayı başvurdu. Değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazanan firmalar belirlendi.

    Elektrikli şarj istasyonlarına 1 milyar liralık yatırım yapılacak #1

    20 firma desteklerden yararlanmaya hak kazandı

    Program kapsamında bakanlığın belirlediği 46 yatırım konusuna toplamda 355 proje başvurusu gerçekleşti. En düşük destek talebine göre yarışma yaklaşımıyla yapılan değerlendirme sonucunda, 20 firma desteklerden yararlanmaya hak kazandı. Bakanlık bu yatırımlar için toplamda yaklaşık 150 milyon lira destek sağlayacak. Bu sayede yaklaşık 1 milyar liralık özel sektör yatırımı tetiklenecek.

    Nisan 2023'e kadar istasyonlar kurulacak

    "Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları Destek Programı" çerçevesinde yatırımcıların, 15 Nisan 2023'e kadar şarj istasyonlarını kurması gerekiyor ancak yatırımların çok daha hızlı tamamlanacağı öngörülüyor.

    Programla asgari 90 kWs'lik hızlı şarj imkanı sunacak 1572 istasyonla 180 MW'dan fazla kurulu gücün sektöre kazandırılması hedefleniyor. Bu sayede, Türkiye hızlı şarj kapasitesini en hızlı artıran ülkelerden biri haline gelecek.

    Elektrikli şarj istasyonlarına 1 milyar liralık yatırım yapılacak #2

    Elektrikli şarj istasyonlarına 1 milyar liralık yatırım yapılacak #3

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