Elmalı davası nedir? Taciz davasında tepki çeken karar...

Antalya'da yaşanan çocuk istismarı olayında, görülen dava ile ilgili verilen yeni kararlar gündeme geldi. Dava hakkında bilgisi olmayanlar ve davayı takip edenler detayları araştırmaya başladı.

Geçtiğimiz yıl, Antalya'nın Finike ilçesinde istismara uğrayan ve yaşadıkları istismarı çizimlerle anlatan iki kardeşin, ailesine verilen karar tepkiye neden oldu.

Türkiye'nin gündemine oturan kararla ilgili tepkiler yükselirken, Elmalı davasının detayları merak edildi.

7 yaşındaki kız çocuğu G.E.G. ve 10 yaşındaki ağabeyi İ.E.G.'nin ailesi tarafından cinsel istismara uğradığı belirlendi. Durum çocukların babaanneleri tarafından fark edildi.

Çocuklarının mağduriyetinin ortaya çıkması üzerine soruşturma başlatılırken, soruşturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tutuklandı. Çocukların olayı anlattığı çizimler dava dosyasında yer aldı. Ortaya çıkan çizimler olayla ilgili tepkileri artırırken, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce üçüncü duruşma bugün görüldü.

Çocukların annesi ve eşinin yargılandığı davada bugün yeni kararlar açıklanırken, Elmalı davası, Twitter üzerinden yeniden gündem oldu. Vatandaşlar davada çıkan son karara ilişkin araştırma yapmaya başlayarak, "Elmalı davası nedir? Elmalı davasında son durum nedir?" sorularına cevap aramaya başladı. İşte taciz davasında son durum..

ELMALI DAVASINDA KARARLAR AÇIKLANDI MI?

İki kardeşin cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edildi.

Bunun üzerine verilen kararlar tepki çekerken, vatandaşlar Twitter üzerinden, "ElmalıDavası" etiketiyle paylaşım yaparak, kararın yeniden gözden geçirilmesi için çağrı yapmaya başladı.

Tepkiler devam ederken ve konuya ilişkin binlerce paylaşım yapılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Elmalı Davası hakkında açıklama geldi.

Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“06.05.2020 tarihinde iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzleme Merkezimizde yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal destek verilmeye başlanmıştır. Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır.

05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir. 05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur.

21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz.

Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”







