Elmalı davasına tepki büyüyor... Tacizci anne-baba ortaya çıktı! İşte o fotoğraflar...

Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Türkiye'yi ayağa kaldıran iki çocuğun cinsel istismarı olayında, istismarcı annenin ve üvey babanın fotoğrafları ortaya çıktı. İşte o görüntüler..

Tüm Türkiye, bugün Antalya'nın Finike ilçesinde istismara uğrayan ve yaşadıkları istismarı çizimlerle anlatan iki kardeşin üzüntüsünü paylaşıyor.

Geçtiğimiz yıl meydana gelen mide bulandırıcı olay, anne ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından yeniden gündeme geldi.

İSTİSMARCI ANNE VE ÜVEY BABA

7 ve 10 yaşındaki iki kardeşin istismarı resmetmelerine rağmen mahkemenin verdiği tahliye kararı, hemen hemen herkesi çileden çıkardı.

Milyonlarca kişi, sosyal medya platformları üzerinden olaya ilişkin paylaşımlar yaparak tepkilerini dile getirirken o anne ve babanın fotoğrafları ortaya çıktı. İşte iğrenç olayın failleri...

AİLE BAKANLIĞI VE AK PARTİ HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları para karşılığı istismara zorlayan ve üzerlerinden para kazanan kadın ve kocası için harekete geçti.

Bakanlık avukatları davaya dahil olurken, AK Parti'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

''HUKUKİ SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ''

Mide bulandırıcı olayla ilgili Twitter'dan açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yargılama sürecine müdahil olduğunu duyuran Çelik, istismara uğrayan çocukların devlet koruması altında olduğunu ifade etti.