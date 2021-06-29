Elmalı'da çocuk istismarı: Anne ve üvey babanın fotoğrafları

İki çocuğun cinsel istismarına yönelik Türkiye'nin büyük tepki gösterdiği olayla ilgili istismarcı anne ve babanın fotoğrafları ortaya çıktı.

Türkiye, bugün Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki çocuğa yönelik cinsel istismarı konuşuyor...

Geçtiğimiz yıl meydana gelen iğrenç olay, anne ve üvey babanın tahliye edilmesiyle yeniden gündeme geldi.

İSTİSMARCI ANNE VE ÜVEY BABA

Bugün milyonlarca kişi, o anne ve babaya lanet yağdırdı.

7 ve 10 yaşındaki iki kardeşin istismarı resmetmelerine rağmen mahkemenin verdiği tahliye kararı, hemen hemen herkesi adeta çileden çıkardı.

Ve olayın faillerinin fotoğrafları ortaya çıktı...

AİLE BAKANLIĞI VE AK PARTİ HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan, çocukları para karşılığı istismara zorlayan ve üzerlerinden para kazanan kadın ve kocası için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık avukatları davaya dahil olurken, AK Parti'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.