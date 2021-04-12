Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmasında Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

104 emekli amiral tarafından Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili gece yarısı yayınlanan darbe imalı bildiri, ülkenin gündemine oturmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 10 emekli amiral gözaltına alınmış, 4 emekli amiral yaşları nedeniyle ifadeye çağrılmıştı.

10 EMEKLİ AMİRAL İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınmaksızın ifade vermeleri için tebligat yapılan 4 emekli amiral de bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat emniyette ifade verdi.

BİLDİRİYİ YAZAN AMİRAL TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bildiriyi yazan emekli amiral Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

13 AMİRAL İSE SERBEST BIRAKILDI

Emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada savcılık, serbest bıraktığı 13 şüpheli için sulh ceza hakimliğinden adli kontrol talep etti.



