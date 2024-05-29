Emekli askerlere medya kısıtlaması kanun teklifinden çıkarıldı Televizyonlarda değerlendirme yapan emekli askerlere hapis cezası getiren madde, TSK personeline ilişkin kanun teklifinden çıkarıldı.

İHA

TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor.

Emekli askerlere medya kısıtlaması, tekliften çıkarıldı

Düzenlemede emekli askerlere basın yayın organlarına çıkarak yaptıkları değerlendirmeler nedeniyle altı aydan üç yıla kadar hapis cezası getiren madde, kanun teklifinden çıkarıldı.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na teslim edilmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)