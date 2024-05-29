Emekli askerlere medya kısıtlaması kanun teklifinden çıkarıldı
İHA

TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair görüşülüyor.

Emekli askerlere medya kısıtlaması, tekliften çıkarıldı

Düzenlemede emekli askerlere basın yayın organlarına çıkarak yaptıkları değerlendirmeler nedeniyle altı aydan üç yıla kadar hapis cezası getiren madde, kanun teklifinden çıkarıldı.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na teslim edilmişti.

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Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)