Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, artış olacak mı 2022?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, artış olacak mı 2022?

Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağına dair, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yaptı. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, artış olacak mı 2022?

Emeklilere ekstra destekler vermek isteyen devlet, uzun bir süredir "emekli ikramiyesi" vermeye başladı.

Bayram vakitlerinde yatan bu emekli ikramiyeleri, emeklilerin rahat bir nefes almasına yardımcı oldu.

2021 yılında 1100 lira olarak ödemesi gerçekleştirilen bayram ikramiyelerinin 2022 yılında ne kadar olacağı merak konusu oldu.

Konuya ilişkin NTV'ye konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, zam olup olmayacağını net bir şekilde cevapladı.

Bakan Bilgin'in açıklamasını merak edenler, "Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, artış olacak mı 2022?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, artış olacak mı 2022? İşte yanıtı...

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere bayram ikramiyesini 28-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakan Bilgin, emeklilere 1100 lira bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağını söyledi. Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:

"Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar.

Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağrıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum. "