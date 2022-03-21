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    Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, zamlı mı yatacak 2022?

    Ramazan'ın yaklaşmasıyla birlikte gözler bayram ikramiyelerine çevrilmeye başlandı. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, zamlı mı yatacak 2022?
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 13:26
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    Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, zamlı mı yatacak 2022?

    11 ayın sultanı olan Ramazan ayını karşılamaya artık çok az bir zaman kalırken, hazırlıklar ise başladı.

    Müslümanlar için çok önemli olan bu mübarek günlerin akabinde, Ramazan Bayramı kutlanacak.

    Küslerin barıştığı, herkesin birbirine yardım ettiği ve ailelerin bir araya geldiği Ramazan Bayramı'nda, emeklilerin yüzü ise ikramiyelerle gülecek.

    Devlet, emeklilerin bayramı daha rahat geçirmesini sağlamak için bayram ikramiyesi uygulamasını başlattı.

    Bu kapsamda 2022 yılında bayram ikramiyelerin ne zaman ve ne kadar yatacağını merak edenler, araştırma yapıyor.

    Peki, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, zamlı mı yatacak 2022? İşte yanıtı...

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Bayram ikramiyesinin yatacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak ikramiyelerin bayramdan bir hafta önce yani 25 Nisan'da yatması bekleniyor.

    Bayram ikramiyesinin artacağı yönünde bir açıklama gelmiş değil. Enflasyon nedeniyle bir zam yapılması bekleniyor.

    Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, zamlı mı yatacak 2022? #1


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