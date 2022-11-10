Emekli maaşı promosyonları ne kadar oldu? 2022 Ziraat Bankası, Halkbank ve tüm bankalar emekli promosyonları!

Emekli maaşı promosyonları ne kadar oldu? 2022 Ziraat Bankası, Halkbank ve tüm bankalar emekli promosyonları!

Maaşlarını başka bankalara taşıyarak promosyonlarından yararlanmak isteyen emekliler, bankaların promosyon miktarlarını merak ediyor. İşte Ziraat Bankası ve tüm bankaların emekli promosyonları...

Pek çok emekli vatandaş tarafından emekli maaşı promosyonu veren bankalar ve promosyon miktarları merak ediliyor. 3 sene boyunca maaşını aynı bankadan alma taahhüdü veren emeklilere özel promosyon kampanyaları belli oldu. Özel bankalar yarışa kendi arasında girerken; Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank da promosyon yarışına girdi. Peki 2022 emekli maaşı promosyonu ne kadar?

2022 emekli maaşı promosyonu ne kadar?

Kamu bankaları, emekli sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için güncel promosyon ücretlerini açıkladı. Emekli promosyonu miktarları, alınan maaş miktarına göre farklılık gösterebiliyor.

Ziraat Bankası:

Emekli maaşını 3 sene boyunca Ziraat Bankası’ndan alma sözü veren emekli vatandaşlara 3 bin TL ile 5 bin TL arasında peşin ödeme yapılmış olacak. Buna göre 3.500 TL altında emekli aylığı alan kişilere 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alan kişilere 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alan kişilere 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL ödenecek.

Halkbank:

Emekli maaşını Halkbank’a taşıyan vatandaşlara 3.500 TL ve altı emekli maaşı alan kişiler, emekli aylıklarını Halkbank’a taşımaları halinde 3.000 TL ödeme alacak. 3.500 - 7.499 TL maaş alan kişiler 3.500 TL 7.500 - 9.999 TL maaş alan kişiler 4.500 TL 10.000 TL ve üzeri maaş alanlar 5.000 TL promosyon almış olacak.

Vakıfbank:

Emekli maaşlarını 3 sene boyunca Vakıfbank’tan alma sözü veren emeklilere 3 yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi imkanı verilecek. 3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olan kişilere 3 yıl için toplam 3.000.- TL, 3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olan kişilere 3 yıl için toplam 3.500.- TL, 7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL, 10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL ödeme yapılacak.

PTT:

PTT tarafından maaşı 3.500 TL'ye kadar olan kişilere 3.000 TL. -3.500 TL , 7.500 TL arası olanlara 3.500 TL, 7.500 TL – 10.000 TL arası olanlara 4.500 TL ve 10.000 TL'den fazla olanlara 5.000 TL ödeme yapılacak.