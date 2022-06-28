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    Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Açıklama geldi..

    Emeklilerin gözü kulağı bu haberdeydi.Emekli maaşları bayram öncesi yatacak mı?Kabine toplantısından sonra konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı..
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 10:01
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    Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Açıklama geldi..

    Emekli maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağı büyük merak konusu haline geldi.

    Kabine toplantısı ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi.Erdoğan emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağını açıkladı.

    Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Açıklama geldi.. #1

    Emekli maaşları ne zaman yatacak?

    Milyonlarca emeklinin beklediği müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarının zamlı şekilde bayram öncesi hesaplarda olacağını açıkladı.

     


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